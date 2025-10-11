«Родина» обыграла «СКА-Хабаровск» в 14-м туре Первой лиги

Завершён матч 14-го тура Лиги Pari, в котором встречались московская «Родина» и «СКА-Хабаровск» из Хабаровска. Встреча состоялась на стадионе «Сапсан-Арена — Локомотив» (Москва). В качестве главного арбитра матча выступил Данил Каширин из Уфы. Победу со счётом 2:0 одержали хозяева поля.

Первый гол в матче забил перуанский нападающий «Родины» Йорди Рейна на 11-й минуте встречи. В конце первого тайма на 45+1-й минуте форвард москвичей Артём Максименко не реализовал пенальти. На 90-й минуте защитник хозяев Илья Дятлов забил второй гол своей команды.

«СКА-Хабаровск» набрал 19 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Родина» с 23 очками располагается на пятой строчке.