Родина — СКА-Хабаровск, результат матча 11 октября 2025, счет 2:0, 14-й тур Первой лиги 2025/2026

«Родина» обыграла «СКА-Хабаровск» в 14-м туре Первой лиги
Завершён матч 14-го тура Лиги Pari, в котором встречались московская «Родина» и «СКА-Хабаровск» из Хабаровска. Встреча состоялась на стадионе «Сапсан-Арена — Локомотив» (Москва). В качестве главного арбитра матча выступил Данил Каширин из Уфы. Победу со счётом 2:0 одержали хозяева поля.

Россия — Лига PARI . 14-й тур
11 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Рейна – 11'     2:0 Дятлов – 90'    

Первый гол в матче забил перуанский нападающий «Родины» Йорди Рейна на 11-й минуте встречи. В конце первого тайма на 45+1-й минуте форвард москвичей Артём Максименко не реализовал пенальти. На 90-й минуте защитник хозяев Илья Дятлов забил второй гол своей команды.

«СКА-Хабаровск» набрал 19 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Родина» с 23 очками располагается на пятой строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
