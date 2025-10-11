Скидки
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Первая лиги по футболу 2025/2026: результаты на 11 октября, календарь, таблица

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 11 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 октября, прошли семь матчей в рамках 14-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги 11 октября:

«Сокол» — «Уфа» — 2:2;
«Арсенал» Тула — «Торпедо» Москва — 2:2;
«Спартак» Кострома — «КАМАЗ» — 1:1;
«Волга» Ульяновск — «Енисей» — 2:4;
«Шинник» — «Факел» — 0:1;
«Нефтехимик» — «Чайка» — 2:3;
«Родина» — «СКА-Хабаровск» —2:0.

После игрового дня турнирную таблицу возглавляет воронежский «Факел» с 30 очками, вторым идёт костромской «Спартак» (29), екатеринбургский «Урал» (24) — третий. В зоне вылета находятся «Чайка» из Песчанокопское (11), саратовский «Сокол» (10) и московское «Торпедо» (10).

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
