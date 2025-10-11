Златан Ибрагимович: мы многого требуем от Леау, потому что у него есть особая магия

Бывший звёздный нападающий, а ныне старший советник «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о своём отношении к нападающему команды Рафаэлу Леау.

«Чего не хватает Леау? Многие говорят о нём. Если бы о нём не говорили, он не был бы одним из лучших. Говорят всегда о лучших. Если мы оглянемся в прошлое, когда мы выиграли скудетто, то скажу, что он взял его в одиночку. Он сделал разницу. Команда была на втором плане. Леау выиграл скудетто как феномен, в одиночку. Мы многого от него требуем, потому что у него есть особая магия. Когда у него что-то не получается, начинается критика. Мы ждём этого от него, потому что он один из лучших в мире. Вот и всё», — приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В трёх матчах нынешнего клубного сезона Леау забил один гол.