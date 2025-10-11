Московское «Торпедо» опустилось на последнее место в турнирной таблице Первой лиги

«Торпедо» опустилось на 18-ю строчку в турнирной таблице Лиги Pari. Занимавшая до начала 14-го тура последнее место в Первой лиге «Чайка» одержала выездную победу над «Нефтехимиком» (3:2), благодаря чему поднялась на 16-е место. В активе команды стало 11 очков.

Ранее «Торпедо» сыграло сыграло вничью с тульским «Арсеналом» (2:2) в 14-м туре Первой лиги. Эта встреча также прошла в субботу, 11 октября. В активе подопечных Дмитрия Парфёнова 10 очков в 14 матчах.

В минувшем сезоне «Торпедо» квалифицировалось в Мир Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в итоговой таблице сезона-2024/2025 с 65 очками, но столичный клуб был исключён из числа участников РПЛ по обвинению в попытках подкупа судей.