Московское «Торпедо» опустилось на последнее место в турнирной таблице Первой лиги
«Торпедо» опустилось на 18-ю строчку в турнирной таблице Лиги Pari. Занимавшая до начала 14-го тура последнее место в Первой лиге «Чайка» одержала выездную победу над «Нефтехимиком» (3:2), благодаря чему поднялась на 16-е место. В активе команды стало 11 очков.
Россия — Лига PARI . 14-й тур
11 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Чайка
Песчанокопское
1:0 Шадринцев – 20' 1:1 Соколов – 24' 1:2 Соколов – 36' 2:2 Маркелов – 81' 2:3 Червяков – 89'
Ранее «Торпедо» сыграло сыграло вничью с тульским «Арсеналом» (2:2) в 14-м туре Первой лиги. Эта встреча также прошла в субботу, 11 октября. В активе подопечных Дмитрия Парфёнова 10 очков в 14 матчах.
Россия — Лига PARI . 14-й тур
11 октября 2025, суббота. 14:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
2 : 2
Торпедо М
Москва
0:1 Каштанов – 35' 1:1 Пуцко – 45+2' 2:1 Цараев – 46' 2:2 Шитов – 63'
В минувшем сезоне «Торпедо» квалифицировалось в Мир Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в итоговой таблице сезона-2024/2025 с 65 очками, но столичный клуб был исключён из числа участников РПЛ по обвинению в попытках подкупа судей.
