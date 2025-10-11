Эрлинг Холанд обновил личный рекорд, забив в 10 матчах подряд
Поделиться
Форвард «Манчестер Сити» и национальной команды Норвегии Эрлинг Холанд отличился в матче 7-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года с Израилем (5:0). Тем самым нападающий продлил свою результативную серию за клуб и сборную до 10 матчей, обновив личный рекорд.
ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Норвегия
Окончен
5 : 0
Израиль
1:0 Халаили – 18' 2:0 Холанд – 27' 3:0 Начмиас – 28' 4:0 Холанд – 63' 5:0 Холанд – 72'
В последний раз Холанд покидал поле без гола 23 августа в матче с «Тоттенхэм Хотспур» (0:2). После этого он забил 18 мячей, отличившись со сборной Молдавии (пять голов) и Израиля (хет-трик). Норвежец отметился дублями в матче Лиги чемпионов с «Монако» и игре английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли». По одному голу форвард забил также «Брайтону», «Наполи», «Арсеналу» и «Брентфорду» и национальной команде Финляндии.
Комментарии
- 11 октября 2025
-
22:37
-
22:32
-
22:26
-
22:18
-
22:17
-
22:12
-
22:10
-
21:57
-
21:37
-
21:32
-
21:30
-
21:14
-
21:12
-
21:04
-
21:03
-
21:03
-
20:55
-
20:53
-
20:53
-
20:36
-
20:33
-
20:18
-
20:10
-
19:57
-
19:49
-
19:48
-
19:35
-
19:32
-
19:30
-
19:22
-
19:18
-
19:02
-
18:59
-
18:56
-
18:45