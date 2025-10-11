Эрлинг Холанд обновил личный рекорд, забив в 10 матчах подряд

Форвард «Манчестер Сити» и национальной команды Норвегии Эрлинг Холанд отличился в матче 7-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года с Израилем (5:0). Тем самым нападающий продлил свою результативную серию за клуб и сборную до 10 матчей, обновив личный рекорд.

В последний раз Холанд покидал поле без гола 23 августа в матче с «Тоттенхэм Хотспур» (0:2). После этого он забил 18 мячей, отличившись со сборной Молдавии (пять голов) и Израиля (хет-трик). Норвежец отметился дублями в матче Лиги чемпионов с «Монако» и игре английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли». По одному голу форвард забил также «Брайтону», «Наполи», «Арсеналу» и «Брентфорду» и национальной команде Финляндии.