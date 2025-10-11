Скидки
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Венгрия — Армения, результат матча 11 октября 2025, счет 2:0, отбор к ЧМ-2026

Сборная Венгрии переиграла команду Армении в матче отбора на чемпионат мира — 2026
Комментарии

Окончен матч 3-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2026, в котором встречались сборные Венгрии и Армении. Победу со счётом 2:0 одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Пушкаш Арена» (Будапешт, Венгрия). В качестве главного арбитра матча выступил Крис Кавана (Англия).

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Венгрия
Окончен
2 : 0
Армения
1:0 Лукач – 56'     2:0 Грубер – 90+4'    

Даниэль Лукач открыл счёт в этой игре на 56-й минуте, Жомбор Грубер удвоил преимущество команды на 90+4-й минуте.

После этой игры Венгрия с четырьмя очками располагается на втором месте в турнирной таблице отборочной группы F, Армения с тремя очками находится на третьей строчке.

В следующем туре Венгрия 14 октября сыграет в гостях с Португалией, Армения в тот же день на выезде встретится с Ирландией.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
