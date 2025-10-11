Сборная Венгрии переиграла команду Армении в матче отбора на чемпионат мира — 2026

Окончен матч 3-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2026, в котором встречались сборные Венгрии и Армении. Победу со счётом 2:0 одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Пушкаш Арена» (Будапешт, Венгрия). В качестве главного арбитра матча выступил Крис Кавана (Англия).

Даниэль Лукач открыл счёт в этой игре на 56-й минуте, Жомбор Грубер удвоил преимущество команды на 90+4-й минуте.

После этой игры Венгрия с четырьмя очками располагается на втором месте в турнирной таблице отборочной группы F, Армения с тремя очками находится на третьей строчке.

В следующем туре Венгрия 14 октября сыграет в гостях с Португалией, Армения в тот же день на выезде встретится с Ирландией.