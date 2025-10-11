Скидки
Норвегия — Израиль, результат матча 11 октября 2025, счёт 5:0, 7-й тур отборочного турнира ЧМ-2026

Норвегия разгромила Израиль со счётом 5:0, у Холанда хет-трик и нереализованный пенальти
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 7-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Норвегии и Израиля. Команды играли на стадионе «Уллевол» в Осло. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Шимон Марциняк из Польши. Победу со счётом 5:0 праздновали хозяева поля.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Норвегия
Окончен
5 : 0
Израиль
1:0 Халаили – 18'     2:0 Холанд – 27'     3:0 Начмиас – 28'     4:0 Холанд – 63'     5:0 Холанд – 72'    

На шестой минуте нападающий норвежцев Эрлинг Холанд не реализовал пенальти. На 18-й минуте форвард Израиля Анан Халаили отправил мяч в собственные ворота. На 27-й минуте Холанд удвоил преимущество хозяев поля. На 28-й минуте защитник израильской команды Идан Начмиас также поразил ворота своей команды. На 63-й минуте Холанд забил свой второй мяч. На 72-й минуте форвард «Манчестер Сити» оформил хет-трик.

Норвегия занимает первое место в группе I с 18 очками в шести играх, опережая Италию и Израиль на девять очков. У итальянцев остаются два матча в запасе.

Календарь европейской квалификации ЧМ-2026
Таблица групп европейской квалификации ЧМ-2026
Новости. Футбол
