Испания — Грузия: стартовые составы команд на матч отбора на чемпионат мира — 2026

Сегодня, 11 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Испании и Грузии. Игра пройдёт на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд

Испания: Симон, Порро, Ле Норман, Кубарси, Кукурелья, Мерино, Субименди, Педри, Торрес, Оярсабаль, Пино.

Грузия: Мамардашвили, Гогличидзе, Кашия, Какабадзе, Гочолеишвили, Двали, Кочорашвили, Меквабишвили, Кварацхелия, Китеишвили, Микаутадзе.

После двух туров сборная Испании набрала шесть очков и занимает первое место в группе Е. Грузинская национальная команда заработала три очка в двух встречах и располагается на второй строчке.