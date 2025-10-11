Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Испания – Грузия: стартовые составы команд на матч 3-го тура отбора на ЧМ-2026, 11 октября 2025

Испания — Грузия: стартовые составы команд на матч отбора на чемпионат мира — 2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Испании и Грузии. Игра пройдёт на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Испания
Перерыв
1 : 0
Грузия
1:0 Пино – 24'    

Стартовые составы команд

Испания: Симон, Порро, Ле Норман, Кубарси, Кукурелья, Мерино, Субименди, Педри, Торрес, Оярсабаль, Пино.

Грузия: Мамардашвили, Гогличидзе, Кашия, Какабадзе, Гочолеишвили, Двали, Кочорашвили, Меквабишвили, Кварацхелия, Китеишвили, Микаутадзе.

После двух туров сборная Испании набрала шесть очков и занимает первое место в группе Е. Грузинская национальная команда заработала три очка в двух встречах и располагается на второй строчке.

Календарь отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
Материалы по теме
Отбор-2026, группа E: сборная Испании сливает конкурентов
Отбор-2026, группа E: сборная Испании сливает конкурентов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android