Главная Футбол Новости

Холанд забил 50 голов за сборную в 46 матчах, у Месси на это ушло 107 игр, у Роналду — 114

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд довёл количество забитых мячей в футболке национальной команды до 51, оформив хет-трик в ворота Израиля (5:0) в матче европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Команды играли на стадионе «Уллевол» в Осло.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Норвегия
Окончен
5 : 0
Израиль
1:0 Халаили – 18'     2:0 Холанд – 27'     3:0 Начмиас – 28'     4:0 Холанд – 63'     5:0 Холанд – 72'    

Таким образом, Эрлинг Холанд достиг отметки в полусотню голов за сборную в 46-м матче. Аргентинскому нападающему Лионелю Месси для этого потребовалось принять участие в 107 встречах. Лучший бомбардир в истории национальных команд Криштиану Роналду забил 50-й гол за Португалию в 114-й игре.

Игры, проведённые топ-форвардами для достижения отметки в 50 забитых мячей за сборную:

Эрлинг Холанд (Норвегия) — 46;
Гарри Кейн (Англия) — 71;
Килиан Мбаппе (Франция) — 90;
Роберт Левандовски (Польша) — 90;
Лионель Месси (Аргентина) — 107;
Криштиану Роналду (Португалия) — 114.

Норвегия занимает первое место в группе I с 18 очками в шести играх, опережая Италию и Израиль на девять очков. У итальянцев остаются два матча в запасе.

Комментарии
