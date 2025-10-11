Холанд забил 50 голов за сборную в 46 матчах, у Месси на это ушло 107 игр, у Роналду — 114

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд довёл количество забитых мячей в футболке национальной команды до 51, оформив хет-трик в ворота Израиля (5:0) в матче европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Команды играли на стадионе «Уллевол» в Осло.
Таким образом, Эрлинг Холанд достиг отметки в полусотню голов за сборную в 46-м матче. Аргентинскому нападающему Лионелю Месси для этого потребовалось принять участие в 107 встречах. Лучший бомбардир в истории национальных команд Криштиану Роналду забил 50-й гол за Португалию в 114-й игре.
Игры, проведённые топ-форвардами для достижения отметки в 50 забитых мячей за сборную:
Эрлинг Холанд (Норвегия) — 46;
Гарри Кейн (Англия) — 71;
Килиан Мбаппе (Франция) — 90;
Роберт Левандовски (Польша) — 90;
Лионель Месси (Аргентина) — 107;
Криштиану Роналду (Португалия) — 114.
Норвегия занимает первое место в группе I с 18 очками в шести играх, опережая Италию и Израиль на девять очков. У итальянцев остаются два матча в запасе.