Испания — Грузия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» ведёт переговоры с защитником сборной Германии — DaveOCKOP

«Ливерпуль» ведёт переговоры с защитником сборной Германии — DaveOCKOP
«Ливерпуль» ведёт переговоры с представителями защитника дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Нико Шлоттербека. Об этом сообщает DaveOCKOP.

По информации издания, действующий чемпион английской Премьер-лиги ищет усиление защиты после того, как новичок команды Джованни Леони получил травму передней крестообразной связки. Переход игрока обороны «Кристал Пэлас» Марка Гехи в стан мерсисайдцев осложняется, так как в футболисте национальной команды Англии заинтересованы «Барселона» и мадридский «Реал».

Контракт Шлоттербека со «шмелями» заканчивается летом 2027 года. В минувшем сезоне он провёл 36 матчей за клуб во всех турнирах и отдал пять результативных передач.

