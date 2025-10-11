Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ибрагимович: я советовал своим детям не играть в футбол

Ибрагимович: я советовал своим детям не играть в футбол
Комментарии

Бывший звёздный нападающий, а ныне старший советник «Милана» Златан Ибрагимович признался, что советовал своим детям не думать о футбольной карьере.

«У моих детей отец, который сделал историю. Им нелегко, потому что их и так оценивают из-за меня. Советовал им не играть в футбол, но из этого ничего не вышло (смеётся). Я защитил их обоих фамилией жены, чтобы было меньше напряжения и больше личной жизни. Чего бы они ни добились, это должно быть их заслугой за работу и жертвы, которые они приносят. Всё, что они делают, должно быть заслужено, а не из-за того, что у них фамилия Ибрагимович», — приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Материалы по теме
Златан Ибрагимович: мы многого требуем от Леау, потому что у него есть особая магия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android