Ибрагимович: я советовал своим детям не играть в футбол

Бывший звёздный нападающий, а ныне старший советник «Милана» Златан Ибрагимович признался, что советовал своим детям не думать о футбольной карьере.

«У моих детей отец, который сделал историю. Им нелегко, потому что их и так оценивают из-за меня. Советовал им не играть в футбол, но из этого ничего не вышло (смеётся). Я защитил их обоих фамилией жены, чтобы было меньше напряжения и больше личной жизни. Чего бы они ни добились, это должно быть их заслугой за работу и жертвы, которые они приносят. Всё, что они делают, должно быть заслужено, а не из-за того, что у них фамилия Ибрагимович», — приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.