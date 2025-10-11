«Сейчас я плачу более 50% своего дохода». Аршавин — об иске к Барановской по алиментам

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о разбирательствах с бывшей женой Юлией Барановской по вопросу уплаты алиментов. Ранее футболист подал иск против телеведущей с требованием снизить размер размер выплат.

«История с алиментами? На данный момент я плачу более 50% своего дохода. И сейчас просто использую свою возможность уменьшить алименты. Теперь плачу ещё и на последнего ребёнка. Это всё законно. Решений суда пока нет. Прошли только первые заседания», — приводит слова Аршавина Sport24.

Савёловский суд Москвы назначил рассмотрение дела на 14 ноября. Аршавин и Барановская развелись в 2012 году.