Испания — Грузия. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Сейчас я плачу более 50% своего дохода». Аршавин — об иске к Барановской по алиментам

«Сейчас я плачу более 50% своего дохода». Аршавин — об иске к Барановской по алиментам
Комментарии

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о разбирательствах с бывшей женой Юлией Барановской по вопросу уплаты алиментов. Ранее футболист подал иск против телеведущей с требованием снизить размер размер выплат.

«История с алиментами? На данный момент я плачу более 50% своего дохода. И сейчас просто использую свою возможность уменьшить алименты. Теперь плачу ещё и на последнего ребёнка. Это всё законно. Решений суда пока нет. Прошли только первые заседания», — приводит слова Аршавина Sport24.

Савёловский суд Москвы назначил рассмотрение дела на 14 ноября. Аршавин и Барановская развелись в 2012 году.

