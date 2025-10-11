Скидки
«Монако» объявил о назначении Себастьена Поконьоли новым главным тренером команды

Аудио-версия:
Клуб французской Лиги 1 «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, объявил о назначении на пост главного тренера команды 38-летнего экс-футболиста сборной Бельгии Себастьена Поконьоли. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Бельгийский специалист сменил на этом посту австрийца Ади Хюттера, покинувшего команду в пятницу, 10 октября. В качестве футболиста Поконьоли выступал за «Генк», «АЗ Алкмар», «Стандард», «Ганновер», «Вест Бромвич», «Брайтон» и «Юнион».

Тренерскую карьеру экс-защитник начал в молодёжной команде «Юниона» в 2021 году. Далее он возглавлял юношеские команды «Генка» и сборную Бельгии U18. С лета 2024 года Поконьоли работал главным тренером основной команды «Юниона».

