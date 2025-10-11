Скидки
«Ноттингем Форест» может уволить Постекоглу. Он пришёл в клуб в сентябре — The Telegraph

«Ноттингем Форест» может уволить Постекоглу. Он пришёл в клуб в сентябре — The Telegraph
Владелец «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Ангелоса Постекоглу. Об этом сообщает The Telegraph.

Специалист возглавляет «лесников» с 9 сентября, он сменил на этом посту Нуну Эшпириту Санту. В семи матчах под руководством австралийского специалиста «Ноттингем Форест» дважды сыграл вничью и потерпел пять поражений.

По данным источника, главным кандидатом на пост нового главного тренера «лесников» является Шон Дайч, последним местом которого был «Эвертон». Марку Силва из «Фулхэма» и Стив Купер из «Брондбю» также находятся в списке претендентов на должность.

Отмечается, что судьбу Постекоглу в его нынешней команде может решить матч АПЛ с «Челси» 18 октября.

