Ибрагимович ответил, кому бы отдал «Золотой мяч». Это не Дембеле

Бывший звёздный нападающий, а ныне старший советник «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, кому бы он вручил «Золотой мяч» — 2025. Ранее эту награду получил футболист «ПСЖ» Усман Дембеле.

«Сожалею ли, что не получил «Золотой мяч»? Сожаления нет, но очень странно, что его так и не выиграл (смеётся), он не всегда достаётся лучшим. Я даже Лигу чемпионов не выиграл, это не секрет. Кому бы я его отдал? Нужно оценивать игрока, который сделал разницу индивидуально. Считаю, что это Ямаль», — приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

На протяжении своей карьеры Ибрагимович в составе «Аякса» дважды стал чемпионом Нидерландов, взял Кубок и Суперкубок страны. С «Интером» швед три раза стал чемпионом Италии и взял два Суперкубка страны, с Барселоной Златан выиграл чемпионат Испании, два Суперкубка страны, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В «Милане» швед дважды выиграл чемпионат Италии и национальный Суперкубок. В «ПСЖ» Ибрагимович завоевал четыре чемпионства, два Кубка Франции, три Кубка лиги и три Суперкубка страны, в «Манчестер Юнайтед» швед пополнил свою коллекцию трофеев Кубком лиги, Суперкубком Англии и победой в Лиге Европы.