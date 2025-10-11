Испания — Грузия: Оярсабаль удвоил преимущество испанцев на 64-й минуте

В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Испании и Грузии. Игра проходит на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче (Испания). В качестве главного арбитра матча выступает Манфредас Лукьянчукас (Литва). На данный момент счёт 2:0 в пользу испанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Микель Оярсабаль удвоил преимущество испанцев на 64-й минуте. Ранее, на 24-й минуте, Йереми Пино открыл счёт в этой игре и вывел испанцев вперёд. На 29-й минуте Ферран Торрес не реализовал пенальти — удар отразил Георгий Мамардашвили.

После двух туров сборная Испании набрала шесть очков и занимает первое место в группе Е. Грузинская национальная команда заработала три очка в двух встречах и располагается на второй строчке.