«Разговаривал с Гвардиолой каждый день». Алексис Санчес — о срыве трансфера в «Ман Сити»

36-летний форвард испанской «Севильи» Алексис Санчес рассказал, как чуть не перешёл в «Манчестер Сити» из «Арсенала», а также назвал причины, из-за которых переход не состоялся.

«Собирался перейти в «Сити». Разговаривал с Гвардиолой каждый день, он поздравлял меня с днём рождения. Он был мне как отец в «Барселоне», был мне как отец в «Сити». Мы разговаривали, разговаривали каждый день, он присылал мне сообщения, и всё было готово. Был игрок, который должен был перейти в «Арсенал». И тут Арсен Венгер говорит мне: «Ты не уйдешь». Потому что тот игрок не захотел переходить в «Арсенал», а другого варианта у них не было», — приводит слова Санчеса ESPN.

Санчес выступал под руководством Хосепа Гвардиолы в «Барселоне», после чего перешёл в «Арсенал», а в январе 2018 года перебрался в «Манчестер Юнайтед». Помимо перечисленных клубов, чилиец выступал за «Кобрелоа», «Удинезе», «Коло-Коло», «Ривер Плейт», «Интер» и «Марсель».