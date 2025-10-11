Скидки
Главная Футбол Новости

«Он не виноват, что партнёры по команде не забивают голы». Нагельсман — о Вирце

«Он не виноват, что партнёры по команде не забивают голы». Нагельсман — о Вирце
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман после матча 3-го тура группы A квалификации чемпионата мира 2026 года с Люксембургом (4:0) высказался в защиту хавбека национальной команды и английского «Ливерпуля» Флориана Вирца.

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Германия
Окончен
4 : 0
Люксембург
1:0 Раум – 12'     2:0 Киммих – 21'     3:0 Гнабри – 48'     4:0 Киммих – 50'    
Удаления: нет / Карлсон – 20'

«Даже если он не забивает мячи, создаёт больше всего моментов в Премьер-лиге. Это не его вина, что партнёры по команде не забивают голы, а статистика даже на треть не соответствует действительности. Ему просто нужно привыкнуть к лиге.

Видел, он чувствует себя совершенно раскрепощённым. Знает, на что способен, как всё устроено. Не всё всегда давалось Флориану легко — теперь он снова будет много работать», — приводит слова Нагельсмана Sport1.de.

Вирц перешёл в «Ливерпуль» минувшим летом из «Байера» за € 125 млн. В семи матчах АПЛ у немецкого футболиста ноль результативных действий.

