Испания — Грузия. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
ФИФА попытается запретить проведение матчей национальных лиг за границей

Комментарии

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) постарается запретить проведение матчей национальных лиг за границей. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, перенос матча 17-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Барселоной» на стадионе «Хард Рок» в Майами, Флорида (США) и встречи 24-го тура Серии А «Милан» – «Комо» в Австралию вызвал раздражение в руководстве международной организации. Теперь ФИФА работает над ужесточением своих правил, стремясь полностью запретить игры внутренних лиг в других государствах. Функционеры постараются представить новое регулирующее законодательство в начале следующего года.

