Норвегия одержала девять побед подряд с общим счётом 39:4, команда не проигрывает год

Сборная Норвегии довела победную серию до девяти матчей, разгромив Израиль (5:0) в матче европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Команды играли на стадионе «Уллевол» в Осло. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Шимон Марциняк из Польши.

Всего в девяти встречах сборная Норвегии забила 39 мячей, а пропустила четыре. Последнее поражение норвежской команды датировано 13 октября 2024 года: в тот день норвежцы в матче Лиги Наций УЕФА B проиграли Австрии (1:5).

Во вторник, 14 октября, норвежская команда встретится в товарищеском матче с Новой Зеландией.

Норвегия занимает первое место в группе I с 18 очками в шести играх, опережая Италию и Израиль на девять очков. У итальянцев остаются два матча в запасе.