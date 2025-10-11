Норвегия одержала девять побед подряд с общим счётом 39:4, команда не проигрывает год
Сборная Норвегии довела победную серию до девяти матчей, разгромив Израиль (5:0) в матче европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Команды играли на стадионе «Уллевол» в Осло. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Шимон Марциняк из Польши.
ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Норвегия
Окончен
5 : 0
Израиль
1:0 Халаили – 18' 2:0 Холанд – 27' 3:0 Начмиас – 28' 4:0 Холанд – 63' 5:0 Холанд – 72'
Всего в девяти встречах сборная Норвегии забила 39 мячей, а пропустила четыре. Последнее поражение норвежской команды датировано 13 октября 2024 года: в тот день норвежцы в матче Лиги Наций УЕФА B проиграли Австрии (1:5).
Во вторник, 14 октября, норвежская команда встретится в товарищеском матче с Новой Зеландией.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Норвегия
Не начался
Новая Зеландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Норвегия занимает первое место в группе I с 18 очками в шести играх, опережая Италию и Израиль на девять очков. У итальянцев остаются два матча в запасе.
