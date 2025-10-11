Стивен Джеррард решил не возвращаться в «Рейнджерс» — Бен Джейкобс

Бывший главный тренер «Рейнджерс», «Астон Виллы» и «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард отказался от варианта с возвращением в шотландский клуб. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, специалист полагает, что сейчас не самое подходящее время для подобного шага в карьере. Переговоры сторон продвигались в положительном ключе, условия сотрудничества были почти согласованы. Тренер и клуб при этом считают возможным возвращение к диалогу в будущем.

В сезоне-2020/2021 Стивен Джеррард привёл «Рейнджерс» к чемпионству. На данный момент команда находится на восьмом месте в турнирной таблице шотландского Премьершипа.