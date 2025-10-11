Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты сборной Сербии освистали гимн Албании

Фанаты сборной Сербии освистали гимн Албании
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 7-го тура группы K европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Сербии и Албании фанаты «белых орлов» освистали гимн Албании, и его не смогли доиграть до конца. Встреча проходит на стадионе «Райко Митич» в Белграде. В данный момент счёт 0:1.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:50 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Албания
0:1 Манай – 45+1'    

Напомним, ранее футбольный союз принимающей стороны объявил о дополнительных мерах по обеспечению безопасности в преддверии матча с Албанией. До этого был арестован человек, пытавшийся провезти в страну флаги и одежду с символикой организации АОК (Армия освобождения Косова), которую в Сербии считают экстремистской.

После четырёх матчей сборная Сербии набрала семь очков и занимает третье место в группе К. Албанская национальная команда заработала восемь очков в пяти встречах и располагается на второй строчке.

Материалы по теме
Сербия объявила об особом контроле прохода на матч с Албанией в отборе ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android