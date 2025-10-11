Фанаты сборной Сербии освистали гимн Албании

В матче 7-го тура группы K европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Сербии и Албании фанаты «белых орлов» освистали гимн Албании, и его не смогли доиграть до конца. Встреча проходит на стадионе «Райко Митич» в Белграде. В данный момент счёт 0:1.

Напомним, ранее футбольный союз принимающей стороны объявил о дополнительных мерах по обеспечению безопасности в преддверии матча с Албанией. До этого был арестован человек, пытавшийся провезти в страну флаги и одежду с символикой организации АОК (Армия освобождения Косова), которую в Сербии считают экстремистской.

После четырёх матчей сборная Сербии набрала семь очков и занимает третье место в группе К. Албанская национальная команда заработала восемь очков в пяти встречах и располагается на второй строчке.