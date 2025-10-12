Скидки
Протестующие в Норвегии сожгли флаг Израиля перед матчем отбора ЧМ-2026

Протестующие в Норвегии сожгли флаг Израиля перед матчем отбора ЧМ-2026
Протестующие сожгли флаг Израиля перед выездным матчем команды с Норвегией в рамках европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. Команды играли на стадионе «Уллевол» в Осло. Победу со счётом 5:0 праздновали хозяева поля.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Норвегия
Окончен
5 : 0
Израиль
1:0 Халаили – 18'     2:0 Холанд – 27'     3:0 Начмиас – 28'     4:0 Холанд – 63'     5:0 Холанд – 72'    

Перед началом игры возле стадиона прошла антиизраильская демонстрация, на которой звучали обвинения Израиля в военных преступлениях против палестинцев. Кадры с сожжённым израильским флагом были опубликованы в соцсетях. Всего, как сообщается, в акции приняли участие более тысячи человек.

Ранее президент Норвежской футбольной ассоциации Лизе Клавенесс призвала ввести санкции против Израиля, аналогичные тем, которые были наложены на команды из России. Норвежская футбольная ассоциация объявила, что выручка от продажи билетов будет передана организации «Врачи без границ» (MSF).

