Сборная Испании обыграла команду Грузии в отборе на чемпионат мира — 2026

Окончен матч 3-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Испании и Грузии. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали испанцы. Встреча состоялась на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче (Испания). В качестве главного арбитра матча выступил Манфредас Лукьянчукас (Литва).

На 24-й минуте Йереми Пино открыл счёт в этой игре и вывел испанцев вперёд. На 29-й минуте Ферран Торрес не реализовал пенальти — удар отразил Георгий Мамардашвили. Микель Оярсабаль удвоил преимущество испанцев на 64-й минуте.

После этой встречи Испания с девятью очками возглавляет турнирную таблицу группы E, Грузия с тремя очками находится на третьей строчке.

В следующем туре Испания 14 октября примет на своём поле Болгарию, Грузия в тот же день сыграет в гостях с Турцией.