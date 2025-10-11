Скидки
Главная Футбол Новости

Испания — Грузия, результат матча 11 октября 2025, счёт 2:0, 7-й тур отборочного турнира ЧМ-2026

Сборная Испании обыграла команду Грузии в отборе на чемпионат мира — 2026
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч 3-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Испании и Грузии. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали испанцы. Встреча состоялась на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче (Испания). В качестве главного арбитра матча выступил Манфредас Лукьянчукас (Литва).

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Испания
Окончен
2 : 0
Грузия
1:0 Пино – 24'     2:0 Оярсабаль – 64'    

На 24-й минуте Йереми Пино открыл счёт в этой игре и вывел испанцев вперёд. На 29-й минуте Ферран Торрес не реализовал пенальти — удар отразил Георгий Мамардашвили. Микель Оярсабаль удвоил преимущество испанцев на 64-й минуте.

После этой встречи Испания с девятью очками возглавляет турнирную таблицу группы E, Грузия с тремя очками находится на третьей строчке.

В следующем туре Испания 14 октября примет на своём поле Болгарию, Грузия в тот же день сыграет в гостях с Турцией.

Комментарии
