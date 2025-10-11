Сборная Италии переиграла команду Эстонии в матче отбора на ЧМ-2026

Завершён матч 7-го тура европейской квалификации на чемпионат мира — 2026, в котором играли сборные Эстонии и Италии. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали итальянцы. Встреча состоялась на стадионе «Ле Кок Арена» (Таллин, Эстония). В качестве главного арбитра матча выступил Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды).

Мойзе Кин вывел итальянцев вперёд на пятой минуте, Матео Ретеги удвоил преимущество команды на 38-й минуте. Франческо Эспозито забил третий гол гостей на 74-й минуте. Рауно Саппинен отыграл один мяч на 76-й минуте.

После этой игры Эстония с тремя очками занимает четвёртое место в турнирной таблице группы I, Италия с 12 очками находится на второй строчке.

В следующем туре Эстония 14 октября примет на своём поле Молдавию, Италия в тот же день сыграет дома с Израилем.