Португалия вырвала победу у Ирландии с голом на 90+1-й минуте, Роналду не забил пенальти

Завершился матч 3-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Португалии и Ирландии. Встреча проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

На 75-й минуте капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не реализовал пенальти. Голкипер Кивин Келлехер ногой отразил удар нападающего по центру ворот. На 90+1-й минуте полузащитник Рубен Невеш открыл счёт в матче.

Сборная Португалии занимает первое место в группе F с девятью очками в трёх матчах. Ирландия осталась на четвёртой строчке. У команды всего одно очко. Во вторник, 14 октября, португальцы примут на своём поле Венгрию. Ирландия в тот же день сыграет дома с Арменией.