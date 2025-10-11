Скидки
Португалия — Ирландия, результат матча 11 октября 2025, счёт 1:0, 3-й тур отборочного турнира ЧМ-2026

Португалия вырвала победу у Ирландии с голом на 90+1-й минуте, Роналду не забил пенальти
Завершился матч 3-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Португалии и Ирландии. Встреча проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
1 : 0
Ирландия
1:0 Невеш – 90+1'    

На 75-й минуте капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не реализовал пенальти. Голкипер Кивин Келлехер ногой отразил удар нападающего по центру ворот. На 90+1-й минуте полузащитник Рубен Невеш открыл счёт в матче.

Сборная Португалии занимает первое место в группе F с девятью очками в трёх матчах. Ирландия осталась на четвёртой строчке. У команды всего одно очко. Во вторник, 14 октября, португальцы примут на своём поле Венгрию. Ирландия в тот же день сыграет дома с Арменией.

Календарь европейской квалификации ЧМ-2026
Таблица групп европейской квалификации ЧМ-2026
