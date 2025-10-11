Нападающий Албании получил жёлтую карточку за празднование гола в ворота Сербии

Форвард сборной Албании Рей Манай получил желтую карточку за празднование гола в ворота сборной Сербии в матче 7-го тура группы K европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Нападающий изобразил руками албанского орла – герб страны и символ её независимости. Встреча проходит на стадионе «Райко Митич» в Белграде. В данный момент счёт 0:1.

Манай забил первый гол в игре на 45+2-й минуте. До начала встречи фанаты «белых орлов» освистали гимн Албании, его не смогли доиграть до конца.

После четырёх матчей сборная Сербии набрала семь очков и занимает третье место в группе К. Албанская национальная команда заработала восемь очков в пяти встречах и располагается на второй строчке.