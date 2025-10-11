Нападающий Албании получил жёлтую карточку за празднование гола в ворота Сербии
Поделиться
Форвард сборной Албании Рей Манай получил желтую карточку за празднование гола в ворота сборной Сербии в матче 7-го тура группы K европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Нападающий изобразил руками албанского орла – герб страны и символ её независимости. Встреча проходит на стадионе «Райко Митич» в Белграде. В данный момент счёт 0:1.
ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:50 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Албания
0:1 Манай – 45+1'
Манай забил первый гол в игре на 45+2-й минуте. До начала встречи фанаты «белых орлов» освистали гимн Албании, его не смогли доиграть до конца.
После четырёх матчей сборная Сербии набрала семь очков и занимает третье место в группе К. Албанская национальная команда заработала восемь очков в пяти встречах и располагается на второй строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 октября 2025
-
00:09
-
00:02
- 11 октября 2025
-
23:47
-
23:45
-
23:41
-
23:41
-
23:34
-
23:33
-
23:17
-
23:11
-
23:03
-
22:54
-
22:54
-
22:37
-
22:32
-
22:26
-
22:18
-
22:17
-
22:12
-
22:10
-
21:57
-
21:37
-
21:32
-
21:30
-
21:14
-
21:12
-
21:04
-
21:03
-
21:03
-
20:55
-
20:53
-
20:53
-
20:36
-
20:33
-
20:18