Сборная Сербии уступила команде Албании в матче отбора на чемпионат мира — 2026

Завершён матч 7-го тура европейской квалификации на чемпионат мира — 2026, в котором играли сборные Сербии и Албании. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Дубочица» (Лесковац, Сербия). В качестве главного арбитра матча выступил Иштван Ковач (Румыния).

Единственный гол в этой игре забил Рей Манай на 45+2-й минуте.

После этого матча Сербия с семью очками находится на третьем месте в турнирной таблице группы K, Албания с 11 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре Сербия 14 октября сыграет в гостях с Андоррой, Албания в тот же день в товарищеском матче сыграет дома с Иорданией.