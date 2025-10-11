Скидки
Испания — Грузия. Прямая трансляция
21:45 Мск
Футбол Новости

Сербия — Албания, результат матча 11 октября 2025, счёт 0:1, 7-й тур отборочного турнира ЧМ-2026

Сборная Сербии уступила команде Албании в матче отбора на чемпионат мира — 2026
Комментарии

Завершён матч 7-го тура европейской квалификации на чемпионат мира — 2026, в котором играли сборные Сербии и Албании. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Дубочица» (Лесковац, Сербия). В качестве главного арбитра матча выступил Иштван Ковач (Румыния).

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:50 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Албания
0:1 Манай – 45+1'    

Единственный гол в этой игре забил Рей Манай на 45+2-й минуте.

После этого матча Сербия с семью очками находится на третьем месте в турнирной таблице группы K, Албания с 11 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре Сербия 14 октября сыграет в гостях с Андоррой, Албания в тот же день в товарищеском матче сыграет дома с Иорданией.

Календарь отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
