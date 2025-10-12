«Нет, это не шутка. Я уже всё сказал». Дмитрий Сычёв — о возобновлении карьеры

Бывший форвард «Марселя», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв подтвердил своё желание возобновить карьеру. Ранее 41-летний экс-футболист сообщил, что собирается вновь вернуться на поле в новом сезоне.

«Нет, это не шутка. Я уже всё сказал. Готов продолжить карьеру. Нужно просто хорошо подготовиться и пройти сборы. Я понимаю, что нужно будет играть против молодых. Уже у меня скорости немного не хватает, поэтому надо готовиться играть в полную. За счёт одного опыта я не смогу сыграть все 90 минут», — приводит слова Сычёва «Советский спорт».

Дмитрий Сычёв завершил карьеру в 2019 году в составе армянского «Пюника». Всего на счету нападающего 258 матчей в чемпионате России, в которых он отменился 82 голами и 38 результативными передачами.