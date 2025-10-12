Самолёт сборной Нигерии совершил экстренную посадку в Анголе

Самолёт сборной Нигерии совершил экстренную посадку в столице Анголы, городе Луанде. Об этом сообщает журналист Оджора Бабатунде в своём аккаунте в соцсети X. Ранее «суперорлы» обыграли национальную команду Лесото (2:1) в 9-м туре квалификации чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Самолёт нигерийцев вылетел из города Полокване в ЮАР. Конечным пунктом должен был стать Уйо в Нигерии. Воздушное судно остановилось в Анголу на дозаправку, после чего вылетело на родину футболистов, но через 25 минут борт вернулся в Луанду. Причиной этого стала серьезная трещина на лобовом стекле самолета.

Находившиеся на борту игроки, официальные лица и представители правительства покинули самолет и ожидают оперативного реагирования авиакомпании на сложившуюся ситуацию.