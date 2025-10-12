Скидки
Самолёт сборной Нигерии совершил экстренную посадку в Анголе
Самолёт сборной Нигерии совершил экстренную посадку в столице Анголы, городе Луанде. Об этом сообщает журналист Оджора Бабатунде в своём аккаунте в соцсети X. Ранее «суперорлы» обыграли национальную команду Лесото (2:1) в 9-м туре квалификации чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

ЧМ-2026 — Африка . Группа C. 9-й тур
10 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Лесото
Окончен
1 : 2
Нигерия
0:1 Трост-Эконг – 55'     0:2 Адамс – 80'     1:2 Калаке – 83'    

Самолёт нигерийцев вылетел из города Полокване в ЮАР. Конечным пунктом должен был стать Уйо в Нигерии. Воздушное судно остановилось в Анголу на дозаправку, после чего вылетело на родину футболистов, но через 25 минут борт вернулся в Луанду. Причиной этого стала серьезная трещина на лобовом стекле самолета.

Находившиеся на борту игроки, официальные лица и представители правительства покинули самолет и ожидают оперативного реагирования авиакомпании на сложившуюся ситуацию.

