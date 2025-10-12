Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 11 октября, календарь, таблица

Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 11 октября, календарь, таблица
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 11 октября, состоялись восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 11 октября:

Латвия — Андорра — 2:2;
Норвегия — Израиль — 5:0;
Венгрия — Армения — 2:0;
Болгария — Турция — 1:6;
Испания — Грузия — 2:0;
Эстония — Италия — 1:3;
Португалия — Ирландия — 1:0;
Сербия — Албания — 0:1.

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Даты проведения главного турнира среди сборных — с 11 июня по 19 июля.

Календарь европейской квалификации ЧМ-2026
Таблица групп европейской квалификации ЧМ-2026
Материалы по теме
Сборная Испании обыграла команду Грузии в отборе на чемпионат мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android