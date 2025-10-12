Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 11 октября, календарь, таблица

В субботу, 11 октября, состоялись восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 11 октября:

Латвия — Андорра — 2:2;

Норвегия — Израиль — 5:0;

Венгрия — Армения — 2:0;

Болгария — Турция — 1:6;

Испания — Грузия — 2:0;

Эстония — Италия — 1:3;

Португалия — Ирландия — 1:0;

Сербия — Албания — 0:1.

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Даты проведения главного турнира среди сборных — с 11 июня по 19 июля.