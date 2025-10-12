Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Глушаков заявил о желании стать тренером и выиграть золото РПЛ со «Спартаком»

Денис Глушаков заявил о желании стать тренером и выиграть золото РПЛ со «Спартаком»
Комментарии

Завершивший карьеру экс-полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что планирует стать главным тренером и выиграть золотые медали чемпионата России в новой для себя роли.

«Хотел бы быть тренером и взять золото в этом статусе. В какой команде? Разницы уже нет. Но мама говорит: «Спартак» (улыбается). Дай бог, эти слова дойдут до Всевышнего», — заявил Глушаков в эфире «Матч ТВ».

Денис Глушаков перебрался в «Спартак» из «Локомотива» летом 2013 года. Всего на счету бывшего футболиста 173 матча за красно-белых, в которых он забил 23 мяча и оформил 10 голевых передач. Последним профессиональным клубом в карьере Глушенкова остались подмосковные «Химки».

Материалы по теме
Глушаков красиво закончил! Сыграл за «Спартак» и «Локо» сразу под тремя номерами! Видео
Глушаков красиво закончил! Сыграл за «Спартак» и «Локо» сразу под тремя номерами! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android