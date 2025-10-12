Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мойзе Кин повторил достижение Филиппо Индзаги из 2001-го, забив за Италию в отборе ЧМ-2026

Мойзе Кин повторил достижение Филиппо Индзаги из 2001-го, забив за Италию в отборе ЧМ-2026
Комментарии

Нападающий Мойзе Кин стал первым футболистом с 2001 года, которому удалось забить в четырёх матчах квалификации к чемпионату мира подряд. В 7-м туре европейского отбора на ЧМ-2026 подопечные Дженнаро Гаттузо на выезде одолели Эстонию (3:1).

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Эстония
Окончен
1 : 3
Италия
0:1 Кин – 5'     0:2 Ретеги – 38'     0:3 Эспозито – 74'     1:3 Саппинен – 76'    

Ранее, в сентябрьских матчах квалификации, Кин оформил дубль в ворота Израиля (5:4) и забил Эстонии (5:0). До осени 2025 года последним отборочным матчем к ЧМ для футболиста оставалась игра с Литвой (5:0) в сентябре 2021-го в рамках отбора на первенство планеты в Катаре, где Кин также оформил дубль.

Последним итальянцем, отличившимся в четырёх матчах отбора на чемпионат мира, оставался бывший форвард «Милана» и «Ювентуса» Филиппо Индзаги. Ему это достижение покорилось в 2001 году.

Материалы по теме
Топ-матчи воскресенья: Панарин против Малкина в НХЛ, отбор к ЧМ по футболу и баскетбол
Топ-матчи воскресенья: Панарин против Малкина в НХЛ, отбор к ЧМ по футболу и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android