Мойзе Кин повторил достижение Филиппо Индзаги из 2001-го, забив за Италию в отборе ЧМ-2026

Нападающий Мойзе Кин стал первым футболистом с 2001 года, которому удалось забить в четырёх матчах квалификации к чемпионату мира подряд. В 7-м туре европейского отбора на ЧМ-2026 подопечные Дженнаро Гаттузо на выезде одолели Эстонию (3:1).

Ранее, в сентябрьских матчах квалификации, Кин оформил дубль в ворота Израиля (5:4) и забил Эстонии (5:0). До осени 2025 года последним отборочным матчем к ЧМ для футболиста оставалась игра с Литвой (5:0) в сентябре 2021-го в рамках отбора на первенство планеты в Катаре, где Кин также оформил дубль.

Последним итальянцем, отличившимся в четырёх матчах отбора на чемпионат мира, оставался бывший форвард «Милана» и «Ювентуса» Филиппо Индзаги. Ему это достижение покорилось в 2001 году.