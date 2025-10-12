Мойзе Кин повторил достижение Филиппо Индзаги из 2001-го, забив за Италию в отборе ЧМ-2026
Поделиться
Нападающий Мойзе Кин стал первым футболистом с 2001 года, которому удалось забить в четырёх матчах квалификации к чемпионату мира подряд. В 7-м туре европейского отбора на ЧМ-2026 подопечные Дженнаро Гаттузо на выезде одолели Эстонию (3:1).
ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Эстония
Окончен
1 : 3
Италия
0:1 Кин – 5' 0:2 Ретеги – 38' 0:3 Эспозито – 74' 1:3 Саппинен – 76'
Ранее, в сентябрьских матчах квалификации, Кин оформил дубль в ворота Израиля (5:4) и забил Эстонии (5:0). До осени 2025 года последним отборочным матчем к ЧМ для футболиста оставалась игра с Литвой (5:0) в сентябре 2021-го в рамках отбора на первенство планеты в Катаре, где Кин также оформил дубль.
Последним итальянцем, отличившимся в четырёх матчах отбора на чемпионат мира, оставался бывший форвард «Милана» и «Ювентуса» Филиппо Индзаги. Ему это достижение покорилось в 2001 году.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 октября 2025
-
01:39
-
01:29
-
01:11
-
01:09
-
01:03
-
00:46
-
00:32
-
00:27
-
00:15
-
00:09
-
00:02
- 11 октября 2025
-
23:47
-
23:45
-
23:41
-
23:41
-
23:34
-
23:33
-
23:17
-
23:11
-
23:03
-
22:54
-
22:54
-
22:37
-
22:32
-
22:26
-
22:18
-
22:17
-
22:12
-
22:10
-
21:57
-
21:37
-
21:32
-
21:30
-
21:14
-
21:12