Тренер сборной Испании де ла Фуэнте: мы должны стать ещё лучше

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после матча 3-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2026 с командой Грузии (2:0) отреагировал на похвалу в адрес своей команды.

«Мы играли в привычном для себя стиле. Неважно, кто на поле, и это было продемонстрировано в очередной раз. Сегодня Хесус [Родригес] и Хорхе [де Фрутос] не играли, но я уверен, если бы они вышли, то выступили бы привычным образом.

По правде сказать, похвала воспринимается спокойно. Мы должны стать ещё лучше. Похвала нас не ослабит. Мы ещё ничего не достигли. В этой группе нет места высокомерию, это действительно так. Это замечательная группа. У меня в команде отличные игроки, которые хороши и как люди», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.