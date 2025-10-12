Скидки
Митрович сравнялся по числу матчей за сборную Сербии с тренером «Спартака» Станковичем

Нападающий сборной Сербии Александр Митрович догнал главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича по числу игр в составе национальной команды. В субботу, 11 октября, форвард появился на поле с первых минут в матче 7-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Албанией (0:1).

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:50 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Албания
0:1 Манай – 45+1'    

Данная игра стала для Митровича 103-й в футболке национальной команды. На счету Деяна Станковича 42 матча за Сербию, 40 — в составе сборной Югославии и 21 — за сборную Сербии и Черногории Лидером рейтинга является нападающий Душан Тадич, у которого 111 матчей.

Сербия занимает третье место в группе K с семью очками в пяти встречах. У лидирующей Англии 15 очков при аналогичном числе матчей. На второй строчке располагается Албания, набравшая 11 очков в шести играх.

