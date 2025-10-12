Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Испания — Колумбия, результат матча 12 октября 2025, счёт 3:2, 1/4 финала молодёжного ЧМ, Вильярреаль хет-трик, Вирхили, Белаид

Сборная Испании вела в счёте, но проиграла Колумбии и не смогла выйти в полуфинал МЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 11 на 12 октября завершился матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира — 2025, где встречались национальная команда Испании U20 и сборная Колумбии той же возрастной категории. Матч проходил на стадионе «Фискал де Талька» в чилийском Талько и закончился победой южноамериканской команды со счётом 3:2.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . 1/4 финала
11 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Испания U20
Окончен
2 : 3
Колумбия U20
0:1 Вильярреаль – 38'     1:1 Белаид – 56'     2:1 Вирхили – 60'     2:2 Вильярреаль – 65'     2:3 Вильярреаль – 89'    

На 38-й минуте встречи форвард колумбийцев Нейсер Вильярреаль открыл счёт в матче. На 57-й минуте вингер испанцев Раян Белаид сравнял счёт, а уже через три минуты другой крайний нападающий «Фурия Роха» Хан Вирхили вывел европейскую команду вперёд. На 65-й минуте Вильярреаль оформил дубль, вновь восстановив паритет в матче, а на 89-й забил свой третий мяч во встрече, который стал победным для Колумбии.

Напомним, в 1/4 финала колумбийская национальная команда встретится с победителем противостояния Аргентина — Мексика (12 октября).

Молодёжный чемпионат мира 2025 года проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября.

Календарь МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025
Материалы по теме
Стали известны все участники и пары 1/4 финала молодёжного ЧМ-2025

Самая титулованная сборная на ЧЕ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android