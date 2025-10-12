Сборная Испании вела в счёте, но проиграла Колумбии и не смогла выйти в полуфинал МЧМ-2025

В ночь с 11 на 12 октября завершился матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира — 2025, где встречались национальная команда Испании U20 и сборная Колумбии той же возрастной категории. Матч проходил на стадионе «Фискал де Талька» в чилийском Талько и закончился победой южноамериканской команды со счётом 3:2.

На 38-й минуте встречи форвард колумбийцев Нейсер Вильярреаль открыл счёт в матче. На 57-й минуте вингер испанцев Раян Белаид сравнял счёт, а уже через три минуты другой крайний нападающий «Фурия Роха» Хан Вирхили вывел европейскую команду вперёд. На 65-й минуте Вильярреаль оформил дубль, вновь восстановив паритет в матче, а на 89-й забил свой третий мяч во встрече, который стал победным для Колумбии.

Напомним, в 1/4 финала колумбийская национальная команда встретится с победителем противостояния Аргентина — Мексика (12 октября).

Молодёжный чемпионат мира 2025 года проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября.

