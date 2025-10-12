Скидки
«Бавария» может бесплатно подписать Влаховича, продление с «Ювентусом» исключено — Романо

Нападающий сборной Сербии Душан Влахович может перебраться из «Ювентуса» в «Баварию» в следующем году. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, мюнхенцы внимательно следят за ситуацией вокруг игрока и изучают возможность осуществления бесплатного трансфера летом 2026-го.

Контракт Душана Влаховича с «Ювентусом» истекает в конце текущего сезона. Согласно правилам ФИФА, за полгода до истечения действующего трудового договора (январь 2026-го) футболист имеет право вести переговоры о бесплатном переходе летом с любым клубом.

По данным источника, вариант с заключением нового контракта между Влаховичем и «Ювентусом» исключён. По данным портала Transfermarkt, серб является самым высокооплачиваемым футболистом итальянской Серии А. Его зарплата до вычета налогов составляет € 22,2 млн.

Влахович с окладом € 22,2 млн — лидер Серии А по зарплате, Леау — 12-й, Довбик — 14-й
