Главная Футбол Новости

Александр Мостовой опубликовал фото с Сергеем Игнашевичем с Кубка по паделу

Александр Мостовой опубликовал фото с Сергеем Игнашевичем с Кубка по паделу
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты», «Бенфики» Александр Мостовой в своём телеграм-канале опубликовал фотографию с экс-защитником ЦСКА и сборной России Сергеем Игнашевичем с Кубка по паделу от страховой группы СОГАЗ.

«Играем в падел», — подписал фотографию Мостовой.

Напомним, в июле этого года Александр Мостовой в паре с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко стали победителями турнира Bosco-Padel-Cup. Также экс-игрок «Сельты» вместе с другими звёздами российского футбола участвовал в благотворительном летнем турнире по падел-теннису «Кубок Лиги добрых дел». Кроме того, Мостовой был организатором и участником благотворительного турнира по паделу под названием «Кубок Александра Мостового».

Падел‑теннис представляет собой смесь большого и настольного тенниса, а также сквоша.

Мостовой: Каннаваро — лицо мирового футбола, из-за него будут смотреть сборную Узбекистана

