Главная Футбол Новости

Лечи Садулаев возглавил топ-5 лучших дриблёров 5-го тура Пути РПЛ Кубка России
Комментарии

Пресс-служба Фонбет Кубка России опубликовала рейтинг лучших дриблёров по итогам 5-го тура Пути РПЛ. Первое место в списке с девятью успешными обводками занял вингер «Ахмата» Лечи Садулаев. 56% его попыток дриблига завершались успешно.

В топ-5 также вошли Гаэтан Перрен из «Краснодара», Дмитрий Рыбчинский из «Оренбурга», Никита Ермаков из «Пари НН» и Матеус Алвес из ЦСКА.

Топ-5 лучших дриблёров 5-го тура Пути РПЛ Кубка России:

1. Лечи Садулаев («Ахмат») — 9 обводок (56% удачных попыток дриблинга ).
2. Гаэтан Перрен («Краснодар») — 7 (70%).
3. Дмитрий Рыбчинский («Оренбург») — 7 (78%).
4. Никита Ермаков (Пари НН") — 5 (71%).
5. Матеус Алвес (ЦСКА) — 5 (71%).

Заключительный тур Пути РПЛ Кубка России пройдёт во вторник-четверг с 21-го по 23 октября. По две сильнейшие команды из каждой группы отправятся в плей-офф турнира, а третьи места продолжат выступления в Пути регионов.

