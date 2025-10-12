Глушаков обратился к болельщикам после объявления о завершении карьеры

Экс-полузащитник московского «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков обратился к фанатам после прощального матча, в котором приняли участие бывшие футболисты красно-белых и железнодорожников.

«Дорогие болельщики, я вас всех очень люблю, ценю, уважаю. Спасибо, что вы есть. Вы стимулировали весь мой карьерный путь...» — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ» после окончания матча.

Глушаков провёл 523 матча в своей карьере, забив 79 голов и отдав 34 результативные передачи. Ранее 38-летний футболист также выступал за московскую «Нику», «СКА-Ростов», «Ахмат», «Химки», «Пари НН», костромской «Спартак», «Урарту» и другие команды.

