CIES представил свой топ-10 клубов по трансферной стоимости игроков, «Челси» — первый

Международный центр спортивных исследований (International Centre for Sports Studies, CIES) опубликовал свою версию топ-10 самых дорогих клубов по трансферной стоимости игроков. Клубом с самой большой суммарной стоимостью игроков по версии лаборатории стал лондонский «Челси».

В тройку также вошли мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». У восьми клубов суммарная стоимость составов превышает € 1 млрд. Всего в топ-10 вошли пять английских клубов, два — испанских и по одному — от Италии, Германии и Франции.

Фото: CIES Football Obs

Топ-10 клубов по суммарной трансферной стоимости игроков по версии CIES (октябрь-2025):

1. «Челси» — € 1,807 млрд.

2. «Реал» Мадрид — € 1,684 млрд.

3. «Манчестер Сити» — € 1,485 млрд.

4. «Арсенал» Лондон — € 1,474 млрд.

5. «Пари Сен-Жермен» — € 1,440 млрд.

6. «Ливерпуль» — € 1,403 млрд.

7. «Барселона» — € 1,352 млрд.

8. «Тоттенхэм» — € 1,047 млрд.

9. «Бавария» — € 934 млн.

10. «Интер» — € 866 млн.