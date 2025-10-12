Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

CIES представил свой топ-10 клубов по трансферной стоимости игроков, «Челси» — первый

CIES представил свой топ-10 клубов по трансферной стоимости игроков, «Челси» — первый
Аудио-версия:
Комментарии

Международный центр спортивных исследований (International Centre for Sports Studies, CIES) опубликовал свою версию топ-10 самых дорогих клубов по трансферной стоимости игроков. Клубом с самой большой суммарной стоимостью игроков по версии лаборатории стал лондонский «Челси».

В тройку также вошли мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». У восьми клубов суммарная стоимость составов превышает € 1 млрд. Всего в топ-10 вошли пять английских клубов, два — испанских и по одному — от Италии, Германии и Франции.

Фото: CIES Football Obs

Топ-10 клубов по суммарной трансферной стоимости игроков по версии CIES (октябрь-2025):

1. «Челси» — € 1,807 млрд.
2. «Реал» Мадрид — € 1,684 млрд.
3. «Манчестер Сити» — € 1,485 млрд.
4. «Арсенал» Лондон — € 1,474 млрд.
5. «Пари Сен-Жермен» — € 1,440 млрд.
6. «Ливерпуль» — € 1,403 млрд.
7. «Барселона» — € 1,352 млрд.
8. «Тоттенхэм» — € 1,047 млрд.
9. «Бавария» — € 934 млн.
10. «Интер» — € 866 млн.

Материалы по теме
Самые успешные проекты РПЛ на сегодня. ЦСКА и «Балтика» доказывают: трансферы — не главное
Самые успешные проекты РПЛ на сегодня. ЦСКА и «Балтика» доказывают: трансферы — не главное
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android