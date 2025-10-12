Главный тренер «Зенита‑2» высказался о работе с Андреем Аршавиным

Главный тренер «Зенита‑2» Константин Коноплёв поделился эмоциями от работы с заместителем председателя правления по спортивному развитию санкт-петербургского клуба Андреем Аршавиным.

«Селекция — прерогатива Андрея Сергеевича Аршавина. Недавно он пригласил тренерский штаб «Зенита‑2», показал возможный план по составу на следующий год. Спросил про тех игроков, кого бы мы хотели оставить, чтобы футболистам, перешедшим из молодёжной команды, было чуть легче адаптироваться к тренировочному и игровому процессу. В ходе общения Андрей Сергеевич выслушивает наше мнение по поводу тех игроков, которые играли в этом сезоне. Вместе мы работаем на протяжении трёх с половиной лет. Взаимодействие становится всё более интересным, и, думаю, это один из моментов, который дал возможность добиться такого результата, как в этом году», — сказал Коноплёв в эфире шоу «Двойка».

«Зенит-2» стал чемпионом группы 2 дивизиона «Б» Leon Второй лиги сезона-2025 и и получил право сыграть в Дивизионе А «Серебро» в следующем году.

