Сборная России отреагировала на объявление Глушакова о завершении карьеры

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала пост по случаю объявления о завершении профессиональной карьеры полузащитником Денисом Глушаковым.

«Денис Глушаков завершил карьеру игрока. За сборную России полузащитник провёл 57 матчей, забил пять мячей и даже успел примерить вратарский свитер. Спасибо, Денис, это было ярко», — говорится в заявлении сборной в телеграм-канале.

Напомним, в своём прощальном матче Глушаков по тайму сыграл за ветеранов «Локомотива» и «Спартака», победу со счётом 1:0 в этой игре одержали красно-зелёные, гол с пенальти забил Динияр Билялетдинов.

Ранее 38-летний футболист выступал за московские «Нику», «Спартак» и «Локомотив», а также «СКА-Ростов», «Ахмат», «Химки», «Пари НН», костромской «Спартак», «Урарту» и другие команды.

