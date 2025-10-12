Виктор Гусев ответил Габулову на слова, что Валерий Карпин — не тренер для «Динамо»

Спортивный комментатор Виктор Гусев ответил на слова бывшего голкипера московского «Динамо» Владимира Габулова, что нынешний главный тренер бело-голубых Валерий Карпин не подходит для работы с клубом.

— Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказал мнение, что Карпин — не тренер для «Динамо». Каково ваше мнение?

— Что значит: не для «Динамо»? Так можно говорить про любого тренера клуба. Если команда играет успешно, мы говорим, что Семак — тренер для «Зенита». Стоит команде оступиться, мы говорим обратное. Нужно хорошо знать ситуацию, присутствовать на установках, чтобы так говорить. Это очень лихая оценка, — приводит слова Гусева «Евро-футбол.Ру».

Валерий Карпин возглавляет московское «Динамо» с лета 2025 года. В первых 11 турах Мир Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали 15 очков. Команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице.