Стало известно, что Матвей Сафонов сказал игрокам сборной России перед игрой с Ираном

Комментарии

Пресс-служба сборной России в телеграм-канале показала короткую мотивационную речь вратаря сборной России и «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова перед товарищеским матчем с национальной командой Ирана. Встреча завершилась победой россиян со счётом 2:1, а Сафонов выступил в ней в роли капитана.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Настраиваемся на работу с первых секунд. И защита, и атака. Вместе! Все вместе! Потеря — вернулись! Добегаем все вместе! Поехали! Давай, давай, давай, смотрите, сколько пришло!» — приводит слова Сафонова телеграм-канал сборной России.

Права на видео принадлежат РФС.

В следующем товарищеском матче сборная России сойдётся с национальной командой Боливии. Игра пройдёт 14 октября.

