Корнаухов рассказал, что его порадовало в составе сборной России на игру с Ираном

Экс-защитник сборной России Олег Корнаухов поделился мыслями о том, что его порадовало в составе национальной команды в товарищеском матче со сборной Ирана. Встреча прошла в Волгограде и завершилась победой сборной России со счётом 2:1.

«Порадовало, что Матвей Сафонов получил игровую практику, и она ему необходима. Очень даже необходима, потому что он не получает вообще никаких минут в «ПСЖ». По большому счету, всё в остальном так, что Карпин и говорил. Состав формировался из тех футболистов, которые играли в своих клубах на день раньше, чем другие. На следующую игру с Боливией будет другой состав. Порадовала игра Миранчука и Воробьёва, который сейчас является очень хорошим форвардом, одним из лучших центральных нападающих нашей страны», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

14 октября сборная России встретится со сборной Боливии.

