Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сан-Марино — Кипр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корнаухов рассказал, что его порадовало в составе сборной России на игру с Ираном

Корнаухов рассказал, что его порадовало в составе сборной России на игру с Ираном
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник сборной России Олег Корнаухов поделился мыслями о том, что его порадовало в составе национальной команды в товарищеском матче со сборной Ирана. Встреча прошла в Волгограде и завершилась победой сборной России со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Порадовало, что Матвей Сафонов получил игровую практику, и она ему необходима. Очень даже необходима, потому что он не получает вообще никаких минут в «ПСЖ». По большому счету, всё в остальном так, что Карпин и говорил. Состав формировался из тех футболистов, которые играли в своих клубах на день раньше, чем другие. На следующую игру с Боливией будет другой состав. Порадовала игра Миранчука и Воробьёва, который сейчас является очень хорошим форвардом, одним из лучших центральных нападающих нашей страны», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

14 октября сборная России встретится со сборной Боливии.

Материалы по теме
Видео
Стало известно, что Матвей Сафонов сказал игрокам сборной России перед игрой с Ираном

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android