Корнаухов назвал отрезки, которые сборная России провалила в матче с Ираном

Экс-защитник сборной России Олег Корнаухов высказался о товарищеском матче с национальной командой Ирана. Встреча прошла в Волгограде и завершилась победой сборной России со счётом 2:1.

Сборная Ирана славится своим интенсивным футболом и скоростями.

— Здесь их не было. Если бы были, мы не можем сейчас предсказать, и наша сборная играла бы чуть по‑другому. Игра с Иорданией совсем не получилось, но здесь отрезками было неплохо. Начало матча и начало второго тайма — те отрезки, которые мы провалили, и Иранцы играли достаточно уверенно, — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

14 октября сборная России встретится со сборной Боливии. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.