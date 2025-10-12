Скидки
16:00 Мск
Григорян объяснил, как Боливии удалось победить Бразилию на фоне грядущего матча с Россией

Российский тренер Александр Григорян рассказал о сильных сторон сборной Боливии, объяснив за счёт чего им удалось переиграть национальную команду Бразилии в матче отбора к чемпионату мира 2026 года. Напомним, 14 октября Боливия сыграет со сборной России в товарищеском матче. Игра состоится в Москве.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
«Если говорить об их победе над Бразилией, то там два фактора: высокогорье и немотивированность бразильцев. При этом Боливии кровь из носа были нужны три очка, чтобы занять седьмое место и попасть в стыки. В этом матче сборная Боливии была сильнее Бразилии — острее, агрессивнее, создала больше моментов. У них команда не про изыски, а про быстрые атаки, бьют по воротам при малейшей возможности — иногда не очень обоснованно. К тому же у них большая самоотдача и дисциплина в обороне», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

По итогам южноамериканской квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная Боливии заняла седьмое место и попала в межконтинентальные стыковые матчи за выход на мундиаль.

