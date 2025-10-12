Скидки
Мексика — Аргентина, результат матча 12 октября 2025, счёт 0:2, 1/4 финала молодёжного ЧМ 2025

Сборная Аргентины одолела Мексику и вышла в полуфинал молодёжного ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 11 на 12 октября завершился матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира — 2025, где встречались национальная команда Мексики U20 и сборная Аргентины той же возрастной категории. Матч проходил на стадионе «Хулио Мартинес Праданос» в чилийском Альто-Осписио и закончился победой южноамериканской команды со счётом 2:0.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . 1/4 финала
12 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Мексика U20
Окончен
0 : 2
Аргентина U20
0:1 Carrizo – 9'     0:2 Сильветти – 56'    
Удаления: Очоа – 90+2', Очоа – 90+2', Хименес – 90+7' / нет

На 9-й минуте встречи счёт открыл аргентинский полузащитник Махер Каррисо. На 56-й минуте вышедший во втором тайме форвард альбиселесте Матео Сильветти установил окончательный результат.

Напомним, в 1/2 финала аргентинская национальная команда встретится со сборной Колумбии, которая на четвертьфинальной стадии одолела Испанию (3:2).

Молодёжный чемпионат мира 2025 года проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября.

Календарь МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025
