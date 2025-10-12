Сборная Аргентины одолела Мексику и вышла в полуфинал молодёжного ЧМ-2025

В ночь с 11 на 12 октября завершился матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира — 2025, где встречались национальная команда Мексики U20 и сборная Аргентины той же возрастной категории. Матч проходил на стадионе «Хулио Мартинес Праданос» в чилийском Альто-Осписио и закончился победой южноамериканской команды со счётом 2:0.
На 9-й минуте встречи счёт открыл аргентинский полузащитник Махер Каррисо. На 56-й минуте вышедший во втором тайме форвард альбиселесте Матео Сильветти установил окончательный результат.
Напомним, в 1/2 финала аргентинская национальная команда встретится со сборной Колумбии, которая на четвертьфинальной стадии одолела Испанию (3:2).
Молодёжный чемпионат мира 2025 года проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября.
