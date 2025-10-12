Скидки
Матвей Сафонов рассказал, за что благодарен сборной России

Аудио-версия:
Голкипер сборной России Матвей Сафонов поблагодарил национальную команду после товарищеского матча с Ираном (2:1). В этой встрече Сафонов вывел команду в качестве капитана.

«Очень рад вернуться на поле! Не устану повторять, что благодарен сборной за доверие и возможность получать игровые минуты.

Перед матчем получил новый интересный опыт — провел часть разминки с микрофоном и даже подключился к прямому эфиру перед матчем прямо с поля! Если вы смотрели эфир перед матчем, то могли услышать часть коммуникации на разминке. Было непривычно, но достаточно интересно. Конечно же, приходилось больше концентрироваться, но для меня важно показать часть рабочего процесса!», — написал Сафонов на личной странице в телеграм-канале.

14 октября сборная России встретится с боливийской национальной командой. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

